عالم فيزياء إمارتي يتوج بجائزة أفق جديد لعام 2021

نال أحمد المهيري، عالم الفيزياء الإماراتي على جائزة أفق جديد لعام 2021 للعلوم، لدراسته الثقوب السوداء في الفضاء لأبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية.

ويعرف الثُقب الأَسود بمكان في الفضاء يتميز بقوة كبيرة للجاذِبية.

تكرم الجائزة السنوية المعروفة باسم ""جوائز الأوسكار في العلوم" أفضل العلماء في مجالات العلوم المختلفة والفيزياء والرياضيات وغيرها وتتراوح قيمتها إلى حوالي 100 ألف دولار أمريكي.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات عن افتخاره بالعالم الإماراتي.