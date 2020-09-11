انفجار في محافظة طهران يوقع قتيلا وأضرارا في المباني

قتل شخص وأصيب عشرة آخرون الجمعة جراء انفجار لم تتضح أسبابه وقع في مشغل للبطاريات في محافظة طهران، وتسبب بأضرار في العديد من المباني والسيارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

ووقع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية.

ونقلت "إرنا" عن مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني قوله إن الانفجار وقع عند الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي (1245 ت غ) في الطبقة الأرضية لمبنى مكوّن من ثلاث طبقات.

وأوضح أنّ الحريق الذي تسبب به الانفجار "كان شديدا لدرجة أن أحد العمال توفي على الفور، وأصيب 10 من سكان الشقق الـ 25 التي يتألف منها المبنى بجروح طفيفة".

وكانت وكالة تسنيم قد نقلت في وقت سابق عن تركماني قوله إن الانفجار تسبب بـ "تدمير كامل" للمشغل، مشيرا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.

وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر حزيران/يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.

ويعود آخر هذه الحوادث إلى الرابع من أيلول/سبتمبر الحالي، حين أصيب أكثر من 200 شخص بانفجار قارورة لغاز الكلور محمولة على متن شاحنة في قرية زجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام بغرب الجمهورية الإسلامية.