رئيس الوزراء الفرنسي: الفيروس موجود لأشهر أخرى ويجب تجنب الإغلاق العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الجمعة، إن شدة انتشار فيروس كورونا في البلاد "لم تنخفض" و إلى غاية الأشهر القادمة سيبقى موجودا.

و أضاف "يجب أن ننجح في التعايش مع-الفيروس- دون تركه يأخذنا نحو إغلاق عام".

كما أعلن رئيس الوزراء عن تقليص مدة العزل بالنسبة لحالات المشتبه فيها من 14 يوما إلى 7 أيام فقط ، مؤكدًا أنه سيتم القيام بعمليات "مراقبة" لضمان احترام هذه الفترة.

وأكد كاستكس أنه "بناء على اقتراح من المجلس العلمي، سيتم تخفيض مدة العزل إلى سبعة أيام، أي الفترة التي يكون فيها خطر العدوى حقيقيًا".

وأضاف "من الضروري أن يحترم الجميع بدقة فترة العزلة هذه"