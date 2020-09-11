الشرطة الروسية ستطلب التحقيق مع المعارض أليكسي نافالني في ألمانيا

أعلنت الشرطة الروسية، الجمعة أنها ستطلب من ألمانيا السماح لعناصرها بالتحقيق مع القيادي في المعارضة أليكسي نافالني الذي يخضع للعلاج في برلين بعد تعرّضه للتسميم.

وأفادت شرطة النقل في سيبيريا التي تعمل على تعقّب تحرّكات نافالني قبل مرضه، في بيان أن روسيا ستطلب بأن تشارك شرطتها وأحد "خبرائها" في التحقيق الذي يجريه الألمان وبأن يتمكنوا من طرح "أسئلة إيضاحية وإضافية" على المعارض وغيره ممن يدلون بشهاداتهم.