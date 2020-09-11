فيديو.. ليلة ثالثة يقضيها آلاف اللاجئين في العرء بعد حريق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس

أمضى الآلاف من اللاجئين ليلتين متتاليتين من الحرائق في مخيم موريا الشهير بتكدسه، ما أسفر عن تشردهم بلا مأوى.

أكثر من 12 ألف شخص كانوا يعيشون في موريا وحوله أصبحوا مشردين بسبب حريقين متتاليين ليلتي الثلاثاء والأربعاء. وقالت السلطات اليونانية إن الحرائق أضرمت عمدا بسبب الغضب من أوامر عزل المخيم لمنع انتشار فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة 35 من ساكنيه.

ليلة ثالثة يقضيها اللاجئون في العراء بسبب حريق هائل في مخيم موريا بجزيرة لسبوس اليونانية Petros Giannakouris/AP

وناموا في العراء لليلة الثالثة على التوالي، وبعضهم قطع فروع الشجر واستخدم الأغطية البالية لصنع مأوى مؤقت بدائي للحماية من برد الليل وشمس النهار الحارقة. حيث استخدم البعض خياما بينما استخدم آخرون أكياس النوم.

ويخضع المخيم لإغلاق ينتهي منتصف سبتمبر/ أيلول بعد اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا به لرجل صومالي منح اللجوء وغادر المخيم لكنه لاحقا عاد إليه من أثينا.

مخيم موريا هو الأكبر في أوروبا وكان يأوي أكثر من 12500 لاجئ Petros Giannakouris/AP

يخضع المخيم للإغلاق حتى منتصف سبتمبر- أيلول على الأقل بعد العثور على أول حالة إصابة بالفيروس لرجل صومالي منح طلب اللجوء وغادر المخيم لكنه عاد لاحقا إلى موريا من أثينا.