شاهد: مقتل محامي على يد الشرطة يتسبب في أعمال شغب وسقوط ضحايا في كولومبيا

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب المئات بجروح، الخميس، في العاصمة الكولومبية بوغاتا بعد احتجاجات تطورت إلى أعمال شغب على خلفية مقتل محامي صعقته الشرطة بمسدس كهربائي مرات عديدة إلى أن لقي حتفه.