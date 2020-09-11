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العالم

تجارب مؤلمة لنساء قويات... رحالة تجول العالم لتوثق قصصاً إنسانية يخفيها الجمال

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بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz
صور لنساء شاركن قصص خاصة عنهن عبر حساب "ذا أطلس أوف بيوتي"
صور لنساء شاركن قصص خاصة عنهن عبر حساب "ذا أطلس أوف بيوتي"   -   حقوق النشر  the.atlas.of.beauty Vérifié
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“ذا أطلس أوف بيوتي" أو أطلس الجمال حساب موثق على موقع تنزيل الصور إنستغرام، تحاول صاحبته من خلاله ملامسة الجانب الإنساني لنساء تلتقي بهن من مختلف دول العالم وتشارك عبرهن ما قد تراه مؤثرا وملهما يستحق أن يروى عنهن لنساء قد يكن في الجانب الآخر من العالم.

قد تكون قصص من تعرض صورهن غير متشابهة ويأتين من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة، غير أن ما يجمع بينهن هو قصص نجاح وكفاح أو صراع أو شيء مميز تراه "ماهيليا نوروك" من خلال عدستها في تقاسيم وجه من تلتقط لهن الصور.

طيلة السبع سنوات الماضية تجول "ماهيليا نوروك" رفقة ابنتها ناتاليا البالغة عامين من العمر فقط هذا العالم الفسيح، سفريات من أفريقيا إلى آسيا ومن أوروبا إلى أمريكا وفي كل بلد تزوره تتعرف على ثقافة أهله وتلتقي بنساء يعشن حياة مختلفة عن التي تعرفها.

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We met in August, last year, in Reykjavík, Iceland. Ragga is a force of nature. She’s been part of a unique expedition at the South Pole, she drove huge trucks with tourists on glaciers, she worked in mountain rescue teams and as an EMT, and now works as a firefighter, all of these while being a dedicated mother too. She grew up with her three older brothers and although she was the only girl and the youngest in the family, her parents never treated her differently. Maybe this kind of education is one of the reasons why Iceland is considered the best country in the world in terms of gender equality. But Ragga told me that even here, in the most equal place on earth, there are still some prejudices regarding women working in fields dominated by men. But as you can imagine, nothing will ever stop this extraordinary woman from following her path.

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تقول ماهيليا عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من 288 ألف متابع " التقيت بآلاف النساء من مختلف دول العالم وأغلبهن طيبات وذكيات ومجدات في عملهن".

مع نهاية عام 2018 أصدرت ماهيليا كتابا يحمل صورا لنساء من جنسيات مختلفة مرفقة بقصص خاصة عنهن، وكان الكتاب ثمرة عمل وسفريات دامت عاما كاملا أصدرته مع احتفالات رأس السنة تتويجا لكفاح النساء حول العالم.

تقول ماهيليا "هنالك شيء من الجمال داخل كل واحد فينا...نقول دائما فلنجعل العالم مكانا أفضل...ولكن القول وحده لن يغير شيء يجب أن نقوم بمساهمات بسيطة للعالم كل يوم وهذا الكتاب هو -نوع من- المساهمة".

تجارب مؤلمة لنساء قويات...

لم تستثنى ماهيليا في زياراتها وصورها نساء من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ففي هذه صورة تظهر فيها امرأة سعودية اسمها نجود.

التقت بها ماهيليا خلال زيارتها للسعودية في جدة وتقول عنها "نجود رسامة، عندما التقيتها في فبراير في مدينة جدة القديمة... قلت لنفسي إن عليّ أن أجد لقطة رائعة. بقينا لساعات نشرب الشاي ونتحدث...بعد محادثة جميلة، كانت اللقطة الرائعة"

وتواصل "انجذبت نجود نحو الجانب البصري من الحياة. ربما لأنها عانت منذ الطفولة من إعاقة سمعية وكان عليها أن تتعلم قراءة عبر الشفاه".

اليوم ترتدي سماعات طبية في كلتا الأذنين وهذا يجعل حياتها أسهل بكثير. إنها تشعر بأنها محظوظة وتريد رد الجميل لمن هم بحاجة إليها. لهذا السبب إلى جانب الرسم، تعمل -نجود- أيضا مع الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم. إنها تعرف من تجربتها الخاصة أكثر ما يحتاجون إليه."

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Nujood is a painter, so when I met her in February, in the old town of Jeddah, Saudi Arabia, I said to myself that I have to find a picturesque shot. But the light was really bad so we stayed for hours drinking tea and chatting, like so many locals love to do. After a lovely conversation, the picturesque shot was finally there, waiting for us. From the beginning, Nujood was attracted by the visual part of life. Maybe because since childhood she suffered from a hearing disability and had to learn lip reading. Today she wears hearing aids in both ears and that makes her life much easier. She feels fortunate and wants to give back to those in need. That’s why, besides painting, she also works with children with learning disabilities. She knows from her own experience what they need most. #SaudiArabia #TheAtlasOfBeauty #AroundTheWorld

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صورة أخرى نشرتها صاحبة حساب " ذا أطلس أوف بيوتي" لشابة إيرانية تعاني من تشوهات قررت مشاركة تجربة مريرة مرت بها.

تقول في نص طويل "مرزية، إحدى أقوى النساء اللواتي قابلتهن في حياتي. لقد التقطت هذه الصورة منذ فترة في إيران واليوم بعد موافقتها قررت نشرها.

كانت مرزية تقود سيارتها في أصفهان بإيران قبل ست سنوات عندما اقترب رجلان على دراجة نارية من سيارتها وألقى أحدهم الحمض على وجهها ثم هربا" ولم يتم القبض عليهما مطلقا.

تناضل الآن مزرية لوقف العنف ضد النساء وتعمل على نشر الوعي حول التعنيف وتقود حملة "لحظر بيع الحمض المستخدم لاعتداءات مشابهة".

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She is Marzieh, one of the strongest women I have ever met. I took this photo a while ago, in Iran and today, after having her consent, I decided to post it. Marzieh was driving in Isfahan, Iran, six years ago, when two men on a motorcycle came close to her car. One of them threw acid on her face and then they ran away. Police never caught them, although the street was surveyed by video cameras. There were a few other similar cases in Isfahan, in the same year, and the perpetrators have never been caught. All these horrible acts were directed towards women who were not wearing conservative outfits. Many Iranians believe that these attacks were made in complicity with different authorities to discourage women from adopting a more liberal way of dressing. But both national and local authorities denied any involvement. Today Marzieh is trying to raise awareness about these terrible attacks and advocates for the ban of acid sales. Although she started to cry when she remembered that horrible day, she wanted to tell me the whole story. Then she smiled again. It was the smile of a powerful woman, who found the strength and courage to overcome the suffering and to fight for her cause every single day, so this would not happen again to other women. Dear Marzieh, incredible women like you are the reason I’m doing this project. Thank you so much for showing me the purest form of beauty.

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في صورة أخرى نشرها الحساب جاء فيها "الشابة أميمة تغطي رأسها كجزء من معتقداتها لكنها أيضا تحب الموضة، لذا تتفن بالطريقة التي ترتدي بها الحجاب. قابلتها في شوارع الدار البيضاء -المغرب-"

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For a musician, the competition is incredible in Cuba. Probably nowhere in the world you’ll find such a density of extraordinary musicians. So to make it to the top, besides talent, you need years and years of practice. I met Yansa last October, on the colonial streets of old Havana, where she was playing with her band, at a terrace. Here the best music is on the streets, at terraces, in bars, not so much in concert halls. Yansa plays the flute since she was 8. While most of the other children were outside, playing, she was inside, practicing hard, defying the heat and the tiredness. But she told me that all the sacrifices worth it. Today she can make a decent living from doing what she loves most. More than that, she also supports her parents, financially. She knows how many efforts they did for her and now she’s happy to help them too. Economically speaking, there are many shortages in Cuba. Humanly speaking, there’s definitely no shortage of beautiful people. #Cuba #TheAtlasOfBeauty #AroundTheWorld

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Happy Women’s Day! I met Hajar in Barcelona, on the 8th of March, last year. We were both in the subway, coming from the Women’s Day March. She told me that for her, this special day is not a celebration, but one of the 365 days when we should fight for equal rights. Women’s rights have improved significantly in the past decades, but there’s still much more to do. This young bold woman believes that we should continue the fight started by our grandmothers and mothers so our daughters will not have to be concerned about this issue anymore. Hajar was born in Spain from Moroccan parents and now studies Law. She is passionate about human rights and spent time with women in need, including refugees. She believes that first you have to know the rules of the game, before trying to improve them. While working on The Atlas of Beauty, I realised that any kindhearted human being is making a contribution to a better world, no matter how small. After seeing how determined Hajar is, I bet her contribution will be significant. #Barcelona #WomensDay #TheAtlasOfBeauty #AroundTheWorld

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