إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا المستجد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إصابة خمسة من لاعبي نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهم لفحوصات طبية تشمل جميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، عند وصولهم إلى الدوحة وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية في قطر.

وأظهرت نتائج الفحوصات أن خمسة لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفيروس.

واللاعبون المصابون هم المدافع محمد البريك، قائد الفريق سلمان الفرج، الحارس البديل محمد الواكد، المهاجم صالح الشهري، لاعب الوسط حمد العبدان،وإداري الفريق سعود كريري.

وستخضع بعثة الهلال لمسحة طبية ثانية لجميع أفراد الفريق، وذلك بعد ظهور النتائج الإيجابية للمسحة الأولى لبعض أفراد البعثة وذلك تنفيذا لبروتوكول الاتحاد الآسيوي.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية الخاصة بمنطقة الغرب التي تنطلق بعد غد الاثنين، وفق إجراءات وبروتوكول صحي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر كوفيد-19.

وبحسب الاتحاد القاري "تتضمن معايير السلامة والصحة للمنافسات قيام جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين بإجراء فحص فيروس كورونا قبل المغادرة من بلدانهم، ثم بعد الوصول إلى قطر، على أن يتم إجراء فحوصات أخرى كل ثلاثة إلى ستة أيام".

وتابع "كما تم وضع جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين في فقاعة طبية محكمة، حيث يتم تقييد حركة الجميع لتكون فقط ضمن الفنادق والملاعب والمواقع التدريبية".

ويلتقي بطل الغرب مع بطل منطقة الشرق في الـ 19 ديسمبر-كانون الأول في منطقة الغرب. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري ألغت مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي الرديفة بسبب تبعات تفشي كورونا.

وكان فيروس كورونا تسبب بانسحاب نادي الوحدة الإماراتي من مسابقة دوري الأبطال قبل يومين بعد إصابة عدد من لاعبيه ورفض الاتحاد القاري تأجيل مبارياته.