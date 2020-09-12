السجن لشابة سلوفينية قطعت يدها لتستفيد من التأمين

حكم على سلوفينية في الثانية والعشرين من العمر بالسجن سنتين بعدما قطعت يدها بفأس مدوّرة، على أمل الاستفادة من تأمين بقيمة 450 ألف دولار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السلوفينية "اس تي ايه".

أما شريكها البالغ 30 سنة، فقد حكمت عليه محكمة ليوبليانا بالسجن ثلاث سنوات لدفعها على الإقدام على هذه الخطوة.

وقد قطعت يوليا أدليزيتش يدها بالكامل حتّى المعصم واتُهمت بتلفيق حادث مع ثلاثة شركاء للاستفادة من تعويض تقدّمه شركة التأمين لها قيمته 380 ألف يورو (450 ألف دولار)، فضلا عن 3 آلاف يورو (3600 دولار تقريبا) شهريا حتى نهاية عمرها، بحسب ما أفادت الشرطة.

وكانت المجموعة قد طلبت من خمس شركات عروضا عن بوالصها قبل فترة وجيزة.

وتولّى الشركاء نقل يوليا إلى مستشفى في ليوبليانا بعد إقدامها على فعلتها هذه لكنّ تسنّى ترميم اليد.

ويبلغ معدّل الأجور الشهرية في سلوفينيا ألف دولار تقريبا.