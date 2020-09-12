شاهد: المتظاهرون الكتالانيون يُجددون مطالبهم بالانفصال عن اسبانيا

تظاهر الآلاف في إقليم كتالونيا باسبانيا احتفالا بيوم "ديادا" الوطني وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب جائحة كورونا. وجدّد المتظاهرون في العديد من المدن الكاتالونية مطالبهم بالانفصال عن اسبانيا، وطالب المحتجون السلطات بإصدار عفو عن الزعماء الانفصاليين الذين يقبعون في السجون، مؤكدين على حقهم في تقرير المصير.

وعلى ما يبدو، فقد ارتدى جميع المتظاهرين كمامات الوجه الواقية وخضعوا لاختبارات فحص قياس درجات الحرارة، كما احترموا مسافات الأمان وكذا قواعد التباعد الاجتماعي.

وما ميّز المظاهرات الانفصالية الأخيرة هو تراجع أعداد المشاركين فيها بالمقارنة بالمظاهرات السابقة، وهذا بسبب جائحة كوفيد-19. كما أن حكومة إقليم كاتالونيا المؤيدة للانفصال شددت على عدم المشاركة في مظاهرات هذه السنة من أجل حماية المواطنين من الإصابة بالفيروس.