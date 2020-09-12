الولايات المتحدة تصوت في منظمة الامم المتحدة ضدّ نصّ يدعو لمواجهة مُنسقة وشاملة لكوفيد-19

تلقت الولايات المتحدة الجمعة دعماً من إسرائيل فقط في تصويتها ضدّ نصّ في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يدعو إلى "استجابة شاملة ومنسّقة" في مواجهة جائحة كوفيد-19 ويشدّد على "الدور الحاسم" لمنظمة الصحّة العالميّة.

وهذا النصّ الذي تمّ التفاوض بشأنه منذ أيّار/ مايو، اعتُمد بغالبيّة ساحقة من جانب 169 دولة من أصل 193 من أعضاء الأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت.

والقرار الذي يضمّ نحو ستّين مادّة "يعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحّة العالميّة والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تعبئة وتنسيق العمل العالمي ضدّ الوباء".

وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وبالتأخّر في إطلاق تحذير عالمي.

وأوضحت الولايات المتحدة أمام الجمعيّة العامّة أنّها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظّمة الصحّة العالمية ولا يأتي على ذِكر المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُطالب النص "بتعزيز التعاون والتضامن الدوليَّين، من أجل احتواء الوباء" والتغلب عليه وتخفيف عواقبه.

ويؤيّد النص دعوة أطلقها في آذار/ مارس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات، تسهيلاً لمكافحة المرض، وهي دعوة لم تلق حتى الآن تجاوبا.