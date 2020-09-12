الامم المتحدة تطالب بمنح الروهينغا المسلمة حق المشاركة في الانتخابات المقبلة في ميانمار

دعا ثمانية من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الجمعة إلى أن تشارك أقلية الروهينغا المسلمة التي وقعت ضحية ما تصفه الأمم المتحدة بـ"الإبادة الجماعية" في العام 2017، إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة في ميانمار.

وهذا البيان الذي نُشر بعد مؤتمر بتقنية الفيديو، وقعته بلجيكا وجمهورية الدومينيكان وإستونيا وفرنسا وألمانيا وتونس وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقالت الدول الموقعة "نعترف بالجهود التي تبذلها حكومة بورما لإرساء الديمقراطية في البلاد". وأضافت أن "الانتخابات التي ستجرى في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر تعد خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في ميانمار، التي دعمها المجتمع الدولي بالتمويل والخبرة التقنية".

وأكدت هذه الدول إلتزامها ضمان أن يتمكن الأفراد من كل المجتمعات، بما في ذلك الروهينغا، من المشاركة "بأمان وعلى قدم المساواة في انتخابات شاملة وذات مصداقية".

كما أعربت عن قلقها إزاء استمرار الاشتباكات في ولايتي راخين وتشين في ميانمار داعية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية".

منذ العام 2017، هرب حوالى 740 ألفا من الروهينغا من الانتهاكات العسكرية في ميانمار ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة حيث اضطروا للبقاء في مخيمات ضخمة مكتظة.