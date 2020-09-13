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العالم

السيستاني يدعم إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق

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بقلم:  يورونيوز
Ayatollah Sistani's Media Office
Ayatollah Sistani's Media Office   -   حقوق النشر  -/AFP
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أعرب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الأحد عن دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران/يونيو 2021، بعد أول لقاء يجريه منذ نحو عام مع مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة.

وقال السيستاني في بيان نشر على موقعه بعد الاجتماع الثنائي الذي عقده مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت إن "الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة"، محذرا من أن تأخيرها "سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه".