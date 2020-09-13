سلطنة عمان ترحب اليوم الأحد باتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل

رحبت حكومة سلطنة عمان، الأحد، باتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، المعلن عنه يوم الجمعة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الرسمي.

و جاء في تغريدة للقناة العامة أن "السلطنة ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".

واضاف التلفزيون "تأمل السلطنة أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، الذي اختارته بعض الدول العربية، رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبرت السلطنة التطبيع تجسيدا لمبدأ "الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس في نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".

وأصبحت البحرين ثاني دولة خليجية تعلن اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في غضون شهر، بعدما سارت على خطى جارتها الإمارات العربية المتحدة التي وافقت على اتفاق اعتبره الفلسطينيون "خيانة" لقضيتهم.