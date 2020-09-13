شاهد: قل وداعا لضجيج المدن.. اختراع يخفض الضوضاء رغم ترك نوافذ البيت مفتوحة

هل سئمت من صخب المدينة وضجيجها؟ إن كنت مقيما في مدينة نشطة وحركيتها لا تعرف التوقف، فإن أقصى ما يمكنك عمله هو غلق النوافذ لكن هذا لن يمنع من وصول الأصوات والضوضاء إلى بيتك.

غير أن باحثين من سنغافورة قد وجدوا الحل الذي من شأنه أن يخفض الأصوات المنبعثة عن القطارات والسيارات والطائرات وأعمال البناء والتي دائما تكون مزعجة في المدن الكبرى.

ويجرّب الباحثون "درعا ضدّ الضجيج" وهو على شكل نافذة، يقضي على الضجّة الآتية من الخارج في الشقّة بواسطة مكبّرات صوت توضع أمام نافذة مفتوحة.

ويقضي الأمر بـ "استخدام الضجّة للقضاء على الضجّة"، بحسب ما قال غان وون-سنغ الذي يقود فريق الأبحاث حول هذا المشروع في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في هونغ كونغ حيث غالبا ما يشتكي السكان من الضوضاء الآتية من الخارج.

وقد وضع الباحثون 24 مكبرّا صوتيا صغيرا على شبكة معدنية أمام نافذة مفتوحة لتشكيل ما يسمّونه "درعا ضدّ الضجيج".

وعندما تحدث ضجّة ما، في زحمة سير أو عند مرور القطار مثلا، يصدر هذا النظام موجات صوتية تبطل الضجيج الوارد إلى الشقّة من الخارج.

ويمكن لهذا النظام أن يخفّض الضجّة بمعدّل 10 ديسيبل، وهو أكثر فعالية في ما يخصّ الضجيج الصادر عن القطارات أو ورشات البناء، لكن لا مفعول له على أصوات ليست في الحسبان، مثل نباح كلب.