شاهد: الشارة التي ستطبع على قمصان كل أندية البريميرليغ طيلة الموسم القادم ولماذا؟

في إطار مكافحة كل أشكال التمييز والعنصرية في الملاعب الرياضية اهتدى القائمون على الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" إلى إقرار وضع شارة على أكمام قمصان اللاعبين يكتب عليها "لامجال للعنصرية".

وفي اجتماع لقادة أندية دوري كرة القدم الممتاز،السبت، تم الاتفاق على أن يرتدي اللاعبون وحكام المباريات شارة الأكمام على قمصانهم لموسم 2020/2021.

وستكون الشارة عبارة عن شريط أسود مكتوب عليه بخط أبيض "لامجال للعنصرية" وفق ما جاء في الموقع الرسمي للبريميرليغ.

وأشار الموقع أنها ستكون "المرة الأولى التي ستظهر فيها الشارة على أطقم اللاعبين والمسؤولين طوال الموسم، وستكون بمثابة تذكير دائم بالتزام الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته ولاعبيه و بالقضاء على العنصرية.

وتعد هذه المبادرة تجسيدا للحملة التي قادها لاعبون محليون وأجانب بالدوري الإنجليزي لمكافحة كل أشكال التمييز والعنصرية والإقصاء في مارس آذار لعام 2019 من أجل التشجيع على التبليغ عن أي سلوك عنصري يصدر عن لاعبين أو معجبين مثلما يصوره الفيديو ادناه والذي شارك فيه عدد من نجوم الدوري الممتاز.

وذكر الدوري أن المباريات التي خصصت لحملة "لا مجال للعنصرية" كان لها رسائل قوية إلى المعجبين الذين يحضرون المباريات ومن يشاهدونها في جميع أنحاء العالم ، لتشجيع "التغيير وحثهم على اتخاذ إجراءات من خلال الإبلاغ عن أي سلوك عنصري".

في حين قال الرئيس التنفيذي للبريميرليغ ريتشارد ماسترز "نحن وانديتنا ولاعبينا وحكام المباريات لدينا التزام طويل الأمد بالتصدي للتمييز".

وأضاف أن اللاعبين "لديهم صوت قوي في هذا الشأن، وهذا ما رأيناه في الموسم الماضي (حملة لا مجال للعنصرية)"

وقال "لقد واصلنا الحديث والاستماع إلى اللاعبين بشأن هذه القضية وسندعمهم وكذلك نستمر في التأكيد على موقف الدوري الممتاز ضد العنصرية...التمييز بأي شكل في أي مكان غير مقبول على الإطلاق".