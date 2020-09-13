تونس تعيّن سفيرا لها في ليبيا هو الأول منذ 2014

أكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان تعيين لسعد العجيلي سفيرا جديدا لتونس في العاصمة الليبية طرابلس. ويُعدّ هذا التعيين هو الأول من نوعه منذ العام 2014 حيث تمّ إغلاق السفارة التونسية في ليبيا، بداية أكتوبر-تشرين الأول لعام 2014 بسبب الفوضى التي شهدتها لبيبا آنذاك. وفي صيف العام 2015 قررت تونس غلق قنصليتها العامة هناك بسبب تردي الوضع الأمني واختطاف دبلوماسيين تونسيين.

وترى الأوساط الديبلوماسية أن لسعد العجيلي من بين الشخصيات الديبلوماسية الملمّة بالملف الليبي، حيث تمّ تكليفه العام الماضي من قبل وزارة الخارجية التونسية، بإجراء دراسات وبحوث تخص العلاقات بين تونس وطرابلس.