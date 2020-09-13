7 عوامل قد تساهم في إعادة انتخاب دونالد ترامب

قبل أقل من 55 يوما على موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في الـ 3 نوفمبر-تشرين الثاني المقبل، تشير البيانات إلى فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن على دونالد ترامب، ليصبح الساكن الجديد للبيت الأبيض. توقعات موقع "538" للتحليل السياسي، واستنادا إلى استطلاعات رأي محلية ووطنية، تمنح نائب الرئيس الديمقراطي السابق فرصة الفوز بنسبة 74 في المائة، رغم استطلاعات الرأي الأخيرة الأكثر تفضيلًا للرئيس المنتهية ولايته عقب المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

لكن، بسبب تجربة العام 2016 حيث تم التصويت لصالح هيلاري كلينتون باعتبارها الفائزة الكبرى من قبل العديد من استطلاعات الرأي والمعلقين ووسائل الإعلام ، فإن عددا كبيرا من الأمريكيين وسكان العالم يشككون في ذلك.

يضاعف ترامب في حملته جهوده ويطرح موضوع "القانون والنظام" لتصوير الديمقراطيين بأنهم شركاء، إن لم يكونوا مسؤولين، عن التظاهرات التي تخللتها أعمال شغب هزت الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد في مايو-أيار الماضي.

لماذا يمكن إعادة انتخاب دونالد ترامب؟

لتجاوز استطلاعات الرأي والأرقام، استطلعت يورونيوز آراء العديد من الخبراء وعلماء السياسة والباحثين الأمريكيين لمعرفة الأسباب التي يتم التغاضي عنها أحيانًا والتي قد تجعل الرئيس دونالد ترامب يُكذب التوقعات ويحتفظ بمكانه في المكتب البيضاوي بعد الانتخابات الرئاسية.

1. قاعدته الانتخابية لا تزال ملتفة حوله

قالت ماري إي ستوكي، أستاذة الاتصالات في كلية الفنون الليبرالية في جامعة ولاية بنسلفانيا، إن الرئيس ترامب "يحظى بدعم نواة صلبة من الناخبين المتفانين". وتُتابع الباحثة التي حللت الأسلوب الخطابي للرئيس ترامب: "هناك انتخابات إقناع وانتخابات تعبئة أي تلك التي تعتمد على إقناع الناخبين المترددين والذين تم تحديدهم بشكل رئيسي من خلال مشاركة الناخبين الذين قرروا بالفعل" وانتخابات عام 2020 هي "انتخابات تعبئة".

هذه القاعدة الانتخابية المخصصة للرئيس "لا تزال مكونة من المسيحيين المحافظين، وتحديداً القوميين المسيحيين، وأشخاص ذوي وجهة نظر تقييدية للهجرة. هناك الكثير من التداخل بين هاتين المجموعتين، وهما أكبر مجموعتين" حسب جوزيف بيكر، أستاذ علم اجتماع الدين بجامعة شرق ولاية تينيسي الذي يعتبر أن هذين الموضوعين متأصلان في الواقع في مخاوف العديد من الأمريكيين البيض بشأن التنوع.

أنصار ترامب Evan Vucci/AP Photo

"أعيش في جورجيا ويمكنني أن أرى مدى حماسة قاعدته ووضوح رؤيتها. لم يعد هناك عيب في دعم ترامب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أولئك الذين كانوا غير مرتاحين له تركوا الحزب. يقول الهولندي كاس مود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورجيا، وهي الولاية التي فاز بها دونالد ترامب بفارق 5 نقاط على هيلاري كلينتون في العام 2016. "لا توجد مثل هذه الطاقة تجاه بايدن هنا".

2. نظام انتخابي لصالحه

كما يشير البروفيسور بيكر، عالم اجتماع الأديان إلى أنه "لا مفر من أن تمثل الهيئة الانتخابية هؤلاء الناخبين، لأن هذا النظام يفضل الدول الريفية"، وهي أكثر تدينًا نسبيًا، مما قد يسمح لترامب بالفوز بدعم شعبي محدود.

علاوة على ذلك، وفقًا للبروفيسور ستوكي، "نظرًا لأن جهود الجمهوريين لتقليل عدد الناخبين مهمة للغاية، سيتعين على معارضي ترامب الخروج بأعداد كبيرة للتغلب عليه". نقطة أثارها كاس مود، الذي قال إن هذه الجهود "أكثر أهمية من ذي قبل". ويمكن أن يكون الأمر صعبًا على بعض ناخبي الحزب الديمقراطي.

3. الأمر يعتمد على الولايات المحورية

قال جون إي أوينز، الأستاذ الفخري للسياسة الأمريكية في مركز دراسة الديمقراطية في جامعة أوينز، إن ترامب لا يزال بإمكانه الفوز "إذا أحرز تقدمًا في الولايات الست الرئيسية، على الرغم من عجزه في استطلاعات الرأي الوطنية". وبينما يتقدم بايدن حاليًا في الولايات الست المحورية، والتي يمكن أن ترجح الانتخابات من جانب إلى آخر، يحتاج فقط إلى الفوز في 3 من 6، " ستظل ولاية كارولينا الشمالية ضيقة للغاية دائمًا، ويبدو أن ولاية بنسلفانيا تتأرجح وربما ولاية ويسكونسن أيضًا، على الرغم من بقاء بايدن في المقدمة ". بالإضافة إلى ذلك، "لا تزال فلوريدا متشددة مع بعض عدم اليقين بشأن ما إذا كان بايدن يستطيع حشد الأصوات اللاتينية" بسبب عداء معين من جانب الجالية الكوبية ضد المرشح الديمقراطي.

4. عامل الوقت

يحاول ترامب تخويف الناخب الأبيض في ضواحي الضواحي من أجل دعمه مرة أخرى، والتذرع بحجج السياسة العامة، والرسائل العنصرية الضمنية وخطر الاشتراكية"، كما يقول كاس مود. وهذا لن ينجح بشكل جيد ضد بايدن، الذي يعتبر على نطاق واسع بأنه معتدل. "لكن الوقت إلى جانب المرشح الجمهوري لإعادة انتخابه. بالنسبة لكاس مود "التعب في مواجهة كوفيد-19 والتعافي الاقتصاد، مقارنة بصيف 2020 وليس شتاء 2019، يمكن أن يساعده في إعادة انتخابه ".

حملة ترامب الانتخابية AP Photo

يقول الدكتور رودريك: "خصم الرئيس ترامب في هذه الانتخابات ليس جو بايدن. خصمه الرئيسي هو الوقت. لإعادة انتخابه، يجب عليه عكس الوقت حتى يصبح الماضي حاضرًا مرة أخرى"، كما يقول الدكتور رودريك بي هارت، رئيس قسم الاتصال وأستاذ العلوم السياسية في كلية مودي للاتصالات بجامعة تكساس. هذا ليس تكتيكا جديدا حسب الأستاذ، وقد استخدمه المرشحون الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء في مواجهة الفضائح.

وفقًا للدكتور هارت، فإن "المؤتمر الجمهوري حاول أن يجعل الناس يتناسون الماضي" من خلال التوصل، على سبيل المثال، إلى أن ترامب كان يحب السود دائمًا، ولم يتحدث أبدًا بطريقة مهينة عن الحلفاء الدوليين للولايات المتحدة ويحترم النساء وذوي الأصول الاسبانية. "الحجة الأساسية لترامب في هذه الانتخابات هي أنه نظرًا لأن الولايات المتحدة كانت تتمتع بصحة جيدة وغنية، يجب إعادة انتخابه. الحقيقة المحسوسة، بالطبع، هي أن الكثير من الشعب مدمر ومريض".

5. الرئيس المنتهية ولايته

يبدو أن دونالد ترامب يلعب نوعًا في مجاله، يوضح البروفيسور أوينز: "لقد رأينا ذلك مع استخدام البيت الأبيض لعقد المؤتمر الجمهوري ، ويتمتع ترامب بمزايا منصب الرئيس الحالي والوصول الأفضل إلى وسائل الإعلام". على العكس من ذلك، "بحكم التعريف، جو بايدن متفرج ولا يمكنه استخدام سلطات الحكومة" في حملته، بالإضافة إلى ذلك، "على الرغم من نفاد الوقت، لا يزال بإمكان السيد ترامب تحسين أدائه بشكل كبير في إدارة أزمة كوفيد-19 التي تعدّ العقبة الرئيسية أمام معدل شعبيته".

دونالد ترامب AP Photo

6. ترامب قد يستفيد من الفوضى التي تعيشها الولايات المتحدة

ربما تكون النقطة الأكثر إغفالًا هي حقيقة أنه بينما يتغذى ترامب على الخوف، فإن الوباء يؤذيه ولكنه يساعده أيضًا. رد الحكومة غير فعال بشكل مؤسف وهو ما يؤثر على ترامب، ولكن يمكن أن يكون الوضع الصحي نعمة لأن مستوى الخوف لدى السكان أعلى حاليًا من المتوسط​​"، كما يقول البروفيسور بيكر من جامعة شرق ولاية تينيسي، الذي يتناول أحدث كتبه ثقافة الخوف في الولايات المتحدة الأمريكية. "لذا إذا وجد طريقة لتسخير تلك المخاوف لتحقيق أهدافه، فستكون الفرصة أمامه".

7. استطلاعات الرأي ربما تكون مظللة أو خاطئة

كالانتخابات الرئاسية السابقة، قد تكون استطلاعات الرأي خاطئة أيضًا. "إما لأن ناخبي ترامب 'الخجولين' لا يعترفون بدعمه، كما حدث عام 2016". يتذكر الأستاذ الفخري الذي أشار إلى أن استطلاع حديث لـ "بلومبيرغ" يشير إلى أن الجمهوريين والمستقلين أقل احتمالًا من الديمقراطيين للكشف بصدق عن خياراتهم الحزبية". أو أيضًا "لأن العينات الديموغرافية لمنظمي الاستطلاعات، خاصة في الولايات المحورية، قد تكون فاشلة وتشمل عددًا كبيرًا جدًا من الديمقراطيين او ربما عددًا قليلاً جدًا من الرجال البيض غير المؤهلين"، مما يؤدي إلى انحراف النتائج لصالح جو بايدن.