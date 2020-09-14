سراويل "منخفضة"؟ قانون جديد يلغي آخر طُبّق 13 عاماً في فلوريدا الأمريكية

ألغت مدينة أوبا-لوكا الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية حظراً استمر 13 عاماً على ارتداء السراويل "المنخفضة" التي تُظهر غالباً الملابس الداخلية.

وبأربعة أصوات مقابل صوت واحد، وافقت لجنة أوبا-لوكا على إلغاء تشريع يعود تاريخه لعام 2007، ومرسوم 2013، القاضي بتوجيه استدعاء قضائي لأي شخص، بسبب ارتداء سروال يكشف عن لباسه الداخلي.

ويحتاج التصويت إلى موافقة ثانية من قبل اللجنة ذاتها، قبل أن يصبح الإلغاء رسمياً.

وفي شمال شرق ميامي تحذر لافتات الناس بشأن المرسوم، وقد ظهرت فيها صورة شابين يرتديان سروالين يتدليان تحت خصريْهما، وقد ظهرت عبارة: "لا جدال...إنه قانون المدينة".

من جانبه قال رئيس المدينة كريس ديفيس الذي حث على الإلغاء، إنه لم يكن يؤيد المرسوم، وإنه يشعر بأنه موجه بشكل غير متناسب إلى شريحة من المجتمع الأمريكي، وهي فئة الشباب الأفرو-أمريكيين.