مقتل أربعة جنود خلال عملية مداهمة بحثاً عن "إرهابي" في شمال لبنان

قتل أربعة جنود لبنانيين خلال عملية مداهمة بحث عن أحد المطلوبين "الإرهابيين" في شمال لبنان، وفق ما أفاد به الجيش في بيان ليلة الأحد إلى الإثنين.

وقالت قيادة الجيش إنه "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي، المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار ورمي قنبلة يدوية ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة". وأضاف البيان أن الدورية استمرت "بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الجيش يطارد خلية تعرف باسم مجموعة خالد التلاوي، متورطة في جريمة وقعت في 21 آب/أغسطس في بلدة كفتون في شمال لبنان، قتل فيها ثلاثة من أبناء البلدة، هم عنصران من شرطة البلدية ونجل رئيس البلدية بعدما اشتبهوا بسيارة مركونة ليلاً الى جانب الطريق.

وتقوم القوى العسكرية في لبنان منذ أسابيع بملاحقة مطلقي النار. وألقت قوى الأمن الداخلي غداة الجريمة مشتبهاً به بعد تنفيذ مداهمة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين القريب من مدينة طرابلس بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية فيه.