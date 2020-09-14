شاهد: حفلة سيمفونية على سطح أحد المباني بدريسدن في ألمانيا

قامت فرقة موسيقية بتنظيم حفلة سيمفونية على أسطح أحد المباني في مدينة دريسدن الألمانية. الفرقة الموسيقية استخدمت الآلات الموسيقية ذات الصوت البعيد لكي يتمكن الحضور من متابعة العزف على ارتفاع 200 متر.
واحترم أعضاء الفرقة مسافات الآمان، كما قام المتفرجون الذين حضروا الحفلة باحترام التباعد الاجتماعي وجلسوا في كراسي بعيدة عن بعضها البعض بحوالي متر لمنع تفشي فيروس كورونا.
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