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الدانمارك

منظمة الصحة العالمية: أكتوبر ونوفمبر سيكونان "أقسى" في مواجهة كورونا في أوروبا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
هانز كلوغى
هانز كلوغى   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، لوكالة فرانس برس الإثنين أن المنظمة تتوقع ارتفاعاً في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر اللذين سيكونا "أقسى" في مواجهة الوباء.

وقال هانز كلوغي في مقابلة مع فرانس برس "سيصبح الأمر أقسى".

وأضاف "في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر سنشهد ارتفاعاً في الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها.

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