مراسلون بلا حدود: الحكم على الصحفي الجزائري خالد درارني بالسجن لمدة عامين

أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر الثلاثاء حكما بالسجن عامين مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني مع إبقائه في السجن حيث هو معتقل منذ 29 ىذار/مارس، بحسب المحامي مصطفى بوشاشي أحد أعضاء هيئة الدفاع.

وقال بوشاشي وكالة فرنس برس "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم" لدى المحكمة العليا، بيننما اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان "إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى".