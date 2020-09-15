شركة "آبل" تعلن إطلاق خدمة "آبل وان" للموسيقى والأخبار والقنوات التلفزيونية

أعلنت شركة آبل الأميركية الثلاثاء إطلاق خدمة "آبل وان" (واحد) التي تتيح لمستخدميها الدخول إلى منصات جديدة للموسيقى، والألعاب وأيضاً إلى خدمة "كلاود".

وسيتم إطلاق الخدمة الأساسية خلال الخريف وستبلغ كلفة الاشتراك نحو 15 دولار أميركي، في مئات البلدان حول العالم، كما أنها ستخصص خدمة "عائلية" أكبر، باشتراك يقدّر بنحو 20 دولاراً.

وستكون خدمة "بريميوم"، وهي الأغلى (نحو 30 دولاراً شهرياً) وتضمّ تطبيقات جديدة متصلة بساعة "آبل ووتش"، معروضة للبيع فقط في أستراليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.