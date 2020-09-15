اختار مالك تطبيق تيك توك شركة أوراكل بدلاً من ميكروسوفت كشريك تقني أمريكي يمكنه المساعدة في الحفاظ على تشغيل التطبيق الإجتماعي لمشاركة الفيديو الشهير في الولايات المتحدة.

وقال دان آيفز، العضو المنتدب في وادبوش سيكوريتي Wedbush Securities، إن الصفقة ستساعد أوراكل من منظور المستثمر وستسمح لـتيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأحد أعلنت مايكروسوفت أن محاولتها للاستحواذ على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة قد تم رفضها، مما أدى إلى إزالة عملاق التكنولوجيا من السباق قبل أسبوع من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة خطة حظر التطبيق المملوك من طرف الصين في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من عمليات التجسس.

وفي هذا السياق أكد دان آيفز أن بايت دانس مالك تيك توك رفض إدراج الخوارزميات الأساسية للتطبيق كجزء من الصفقة. وتحدد هذه الخوارزميات مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون دون مطالبتهم أولاً بمتابعة مستخدمين آخرين أو تحديد تفضيلاتهم.

تطبيق تيك توك لمشاركة الفيديو أ ب

وهددت إدارة ترامب بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 20 سبتمبر- أيلول الجاري وأمرت بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة، بحجة وجود مخاطر على الأمن القومي بسبب ملكيتها الصينية. كما تخشى الحكومة الأمريكية من نقل تيك توك بيانات مستخدميها إلى السلطات الصينية.

ولمواجهة المزاعم الأمريكية، أنكرت تيك توك اتهامات واشنطن وقالت إنها لا تمثل أي خطرًا على الأمن القومي.

وبخصوص الصفقة الموقعة بين مالك تطبيق تيك توك وشركة أوراكل، لم يتضح بعد ما إذا كانت الصفقة المقترحة ستشمل نشاط تيك توك في الولايات المتحدة فقط، أم أنها ستغطي كامل نشاطاتها حول العالم. فالحالة الأولى تعني فصل التطبيق في الولايات المتحدة عن بقية منصة التواصل الإجتماعي التي تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم.

ولإستكمال هذا الإتفاق بين مالك تطبيق تيك توك وشركة أوراكل بشكل نهائي، يتعين أن يخضع لمراجعة بنود الصفقة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي مجموعة حكومية أمريكية يرأسها وزير الخزانة تتكلف بداراسة الاندماجات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وتتيح هذه المراجعة للرئيس الأمريكي الموافقة عليها أو رفضها وفقا لتوصيات اللجنة.

ومبدئيا، أعرب دونالد ترامب في وقت سابق عن دعمه لشركة أوراكل باعتبارها "شركة رائعة" يمكنها التعامل مع هذه الصفقة.