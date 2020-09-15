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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يتوقع أن تعترف السعودية بإسرائيل "في الوقت الملائم"

محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب   -   حقوق النشر  AP Photo/Alex Brandon
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توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تعترف السعودية بإسرائيل "في الوقت الملائم" لتلحق بذلك بركب كلّ من الإمارات والبحرين اللتين وقّعتا برعايته في البيت الأبيض الثلاثاء اتفاقين تاريخيين مع الدولة العبرية.

وإذ أعلن ترامب أنّ هناك إمكانية لأن توقّع "سبع أو ثماني دول" إضافية اتّفاقات مماثلة مع إسرائيل، "بما فيها (الدول) الكبيرة"، لفت إلى أنّ السعودية قد تكون إحدى هذه الدول.

وقال الرئيس الأميركي لصحافيين "لقد تحدّثت مع العاهل السعودي" وهم سينضمّون "في الوقت الملائم".