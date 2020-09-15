ترامب يتوقع أن تعترف السعودية بإسرائيل "في الوقت الملائم"

توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تعترف السعودية بإسرائيل "في الوقت الملائم" لتلحق بذلك بركب كلّ من الإمارات والبحرين اللتين وقّعتا برعايته في البيت الأبيض الثلاثاء اتفاقين تاريخيين مع الدولة العبرية.

وإذ أعلن ترامب أنّ هناك إمكانية لأن توقّع "سبع أو ثماني دول" إضافية اتّفاقات مماثلة مع إسرائيل، "بما فيها (الدول) الكبيرة"، لفت إلى أنّ السعودية قد تكون إحدى هذه الدول.

وقال الرئيس الأميركي لصحافيين "لقد تحدّثت مع العاهل السعودي" وهم سينضمّون "في الوقت الملائم".