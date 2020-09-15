ترامب يقول إنه أراد قتل بشار الأسد في 2017

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه أراد اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017، لكن وزير الدفاع آنذاك، جيم ماتيس، عارض العملية.

وقال ترامب في برنامج "فوكس آند فريندز" الصباحي: "كنت أفضل قتله. جهزت للأمر تماماً"، ثم أضاف "لم يرغب ماتيس في أن يفعل ذلك. ماتيس كان جنرالاً بُولغ في تقديره وتركته يرحل".

ويدعم هذا التصريح المعلومات التي نُشرت في عام 2018 عندما نشر الصحافي في "واشنطن بوست" بوب وودورد كتابه "الخوف: ترامب في البيت الأبيض".

لكن ترامب نفى ذلك حينها.

وقال ترامب للصحافيين في 5 أيلول/سبتمبر 2018: "لم يتم حتى التفكير في ذلك مطلقًا".

وجاءت تصريحات ترامب الثلاثاء في إطار انتقاده للجنرال جيم ماتيس الذي وصفه الرئيس بأنه "رجل عظيم" عندما عينه لإدارة البنتاغون، لكن علاقاته به ساءت واستقال الجنرال في نهاية المطاف أواخر عام 2018.

وذكرت تقارير صحافية أن ترامب فكر في اغتيال الأسد بعد اتهام الرئيس السوري بشن هجوم كيميائي على المدنيين في نيسان/أبريل 2017. وذكر وودورد في كتابه أن ترامب قال إن على القوات الأميركية أن "تدخل" و"تقتل" الأسد.

وكتب وودورد الذي اشتُهر بكشفه في السبعينيات فضيحة ووترغيت التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون، أن ماتيس أخبر ترامب "سأعمل على ذلك في الحال" لكنه عاد بخطط لشن غارة جوية محدودة.

وقال ترامب لشبكة فوكس إنه لم يندم على قرار عدم استهداف الأسد ، قائلا إنه كان بإمكانه "التعايش مع كلا الأمرين".

وقال ترامب: "لقد اعتبرت بالتأكيد أنه ليس شخصًا جيدًا، لكن كانت لدي فرصة للتخلص منه لو أردت وكان ماتيس ضد ذلك. ... ماتيس كان ضد غالبية تلك الأشياء".

حكم الأسد سوريا طوال سنوات الحرب المدمرة التي تعيشها البلاد وقُتل فيها مئات الآلاف منذ 2011. ويُتهم النظام السوري بارتكاب سلسلة من الجرائم بما في ذلك التعذيب والإعدامات التعسفية والاغتصاب واستخدام أسلحة كيميائية.