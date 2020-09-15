فيديو: ألمانيا تعتزم تغريم شابة أمريكية بتهمة "نشر عدوى كورونا"

أعلن مسؤولون في جنوب ألمانيا أنهم يعتزمون فرض غرامة مالية على شابة أمريكية ثبت اختلاطها بمجموعة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد في منتجع ألبينا "غارميش-بارتنكيرشن" الذي يقدم الخدمات لعناصر من الجيش الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المرأة وتبلغ من العمر 26 عاما، زارت العديد من الحانات المحلية في المدينة الأسبوع الماضي على الرغم من ظهور أعراض فيروس كورونا الجديد عليها، وبعد أن طُلب منها البقاء في غرفتها حتى ظهور نتائج اختبار كوفيد-19.

ووصف ماركوس سويدير حاكم ولاية بافاريا، الأمر يوم الإثنين بأنه "حالة نموذجية للغباء ومثال على سرعة انتقال العدوى والإصابة بالفيروس".

ودعا سويدير إلى تغريم الشابة التي لم يتم الكشف عن اسمها.