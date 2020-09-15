تهور السياقة خلال موكب زفاف يتسبب في إلغاء زيجة في فرنسا

لم يكن وباء كوفيد-19 السبب في إلغاء حفل زفاف كان من المقرر أن يتم نهاية الأسبوع الماضي مدينة تشيل في ضواحي العاصمة باريس، ولكن التهور في السياقة وارتكاب مخالفات خلال موكب الزفاف.

كان اليوم سعيدا وجميلا لتنظيم حفل الزفاف لكن الأمور تغيرت رأسا على عقب عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الماضي، بعد أن تفاجأ الزوجان بإلغاء عقد قرانهما أمام عمدة المدينة وإجلاء كافة المدعوين من القاعة التي كانت مخصصة لإحتضان حفل الزفاف. والسبب المخالفات المرورية التي ارتكبها سائقو السيارات خلال الموكب الذي كان ينقل الزوجان إلى مبنى البلدية.

87 محضرًا قضائياً و7865 يورو قيمة المخالفات

عندما غادر موكب الزفاف، المكون من "عشرات السيارات"، خطط الزوجان المستقبليان المسار، حيث رغبا في المرور عبر المنطقتين اللتين يسكنانهما فيهما قبل الوصول إلى دار البلدية. "الرحلة الرمزية" للزوجان المستقبليان استغرقت قرابة الساعة، وشهدت كل أنواع المخالفات المرورية وتهور السياقة، حيث تلقت الشرطة والبلدية عدة مكالمات من السكان للتبلغ عن سباقات شبيهة بسباقات "رعاة البقر" وانتهاكات لحركة السير في موكب الزفاف. عشرات المدعوين كانوت يجلوس فوق نوافذ السيارات خلال السير. وشهدت مسيراتهم توقف ورقص في وسط الطريق بالإضافة إلى قيادة عكسية وغيرها.

تدخل الشرطة كان سريعا وأظهر سجل المخالفات تحرير حوالي 87 محضرا قضائيا وغرامات مالية إجمالية بلغت 7865 يورو، بالإضافة إلى سحب 54 نقطة من رخص القيادة المختلفة للسائقين المعنيين.

إلغاء الزواج

وبعد إعادة تنظيم الموطب، وصل العريسان والمدعوين قاعة المدينة في البلدية حيث كتن من المقرر أن يتم عقد قرانهما أمام الموظف العمومي، غير أن مفاجأة الزوجان كانت كبيرة عندما علما بأن مراسم عقد القران قد ألغيت وأنه تم إجلاء الخمسين ضيفًا الذين كانوا موجودين في قاعة الزفاف لحضور المناسبة.

إلغاء الزفاف جاء بناءًا على مرسوم خاص بمجلس المدينة تم التصويت عليه في العام 2017 وطبق لأول مرة الماضي. ويتعلق هذا المرسوم بـ"السير الحسن لمراسم الزواج المدني والتعميد المدني في دار البلدية".

ويوصي المرسوم بأن يوقع العروسان على ميثاق حسن السيرة والسلوك، أثناء التحضير للزواج في دار البلدية. ينص هذا الميثاق على أن التجاوزات يمكن أن تعرض لإلغاء الحفل، ما يعارضه المعنيان بالأمر.