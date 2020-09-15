منظمة التجارة العالمية تندد بـ"رسوم ترامب الجمركية" على الصين

أعلنت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين مخالفة لأحكام التجارة الدولية. وخلصت مجموعة خبراء شكلتها المنظمة للبت في هذه القضية بطلب من بكين، في تقرير إلى أن التدابير الأميركية "لا تنسجم" مع القواعد التي تحكم التجارة العالمية وهي بالتالي "توصي بأن توائم الولايات المتحدة تدابيرها مع واجباتها".

وكانت بكين قد رفعت الملف إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2018 ويتعلق بحزمة أولى من الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وهذه الرسوم العقابية سجلت بداية الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين وشكلت أحد القرارات الرئيسية خلال رئاسة ترامب.

وأبرمت واشنطن وبكين لاحقا اتفاقا تجاريا بقي قسم كبير منه حبرا على ورق.

وفي تقريرها أشارت المجموعة إلى أن "الولايات المتحدة لم تقدم عناصر أدلة أو ايضاحات كافية لإثبات تأكيداتها بضرورة اتخاذ هذه التدابير لحماية معايير الخير والشر التي تذرعت بها واعتبرت أنها تمت بصلة إلى الآداب العامة في الولايات المتحدة".

وبات في إمكان الجانبين الطعن أمام منظمة التجارة لكن الهيئة المكلفة بالنظر في الطعون ومقرها جنيف لم تعد عملية منذ 11 كانون الأول/ديسمبر لعدم اكتمال عدد القضاة الذين تعطل واشنطن تعيينهم.