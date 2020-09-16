"موانئ دبي العالمية" توقع مذكرات تفاهم مع "دورتاوار" الإسرائيلية

وقّعت مجموعة "موانئ دبي العالمية" عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة "دورتاوار" الاسرائيلية الأربعاء وذلك بهدف تقييم "فرص تطوير البنية التحتية اللازمة" للتجارة بين الإمارات وإسرائيل.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لحكومة دبي إنّ سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" وقع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "دورتاوار".

وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي.

كما تشمل مساهمة جمارك دبي في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل واتفاقهما على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، بما في ذلك فتح السفارات والترويج الاستثماري والسياحي، وتدشين رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

ووقّع البلدان على اتفاق تطبيع العلاقات مساء الثلاثاء في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال سلطان أحمد بن سليم "نرحب بالقرار الحكيم لقيادتنا الرشيدة ببدء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل"، وتابع "إن مهمتنا تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة".