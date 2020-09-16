نتنياهو يعتبر أن صواريخ غزة تهدف إلى عرقلة الاتفاقات مع دول الخليج

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الأربعاء إن الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على إسرائيل مساء أمس تهدف إلى "عرقلة" "السلام" بين الدولة اليهودية ودول الخليج العربي.

وقال نتنياهو في بيان "لست مندهشاً من أن الإرهابيين الفلسطينيين أطلقوا النار على إسرائيل فقط خلال هذا الاحتفال التاريخي. إنهم يريدون منع السلام، لكنهم لن ينجحوا"، في إشارة إلى إطلاق النار خلال وبعد الاحتفال بتوقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف: "يريدون عرقلة السلام، لن يتمكنوا من ذلك، سنضرب كل من يحاول إيذاءنا، وسنمد يد السلام إلى كل من يمد يده إلينا لصنع السلام".