صور: البيلاروسيون يعبرون عن معارضتهم للرئيس لوكاشنكو بعروض جريئة

صور: البيلاروسيون يعبرون عن معارضتهم للرئيس لوكاشنكو بعروض جريئةمحادثة
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يعبر البيلاروسيون عن معارضتهم واحتجاهم ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بأشكال مختلفة، خاصة بعد طول الاحتجاجات التي بدأت غداة إعادة انتخابه في 10 أغسطس- أب 2020.
وتنوعت الاحتجاجات ما بين المظاهرات الشعبية في الشوارع والعديد من التصرفات الرمزية من بينها وضع ألوان علم بيلاروسيا الأبيض والأحمر الذي أعقب مباشرة فترة الإستقلال عن الاتحاد السوفيتي على النوافذ والشرفات كتحد للوكاشنكو.
تم تبني العلم الأبيض الذي يتوسطه اللون الأحمر لفترة وجيزة في أوائل التسعينيات من قبل حركة المعارضة في بيلاروسيا. وقام الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشنكو بحظره بعد ذلك ما أدى إلى احتجاجات ضد القرار.
والعلم الرسمي لبيلاروسيا المشكل من اللونين الأخضر والأحمر. يرفع منتقدو العلم الأحمر والأبيض حقيقة استخدامه من قبل إدارة الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.