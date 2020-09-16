رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى إنشاء اتحاد صحي أوروبي وتحذر تركيا

حضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، أعضاء الاتحاد الأوروبي على بناء "اتحاد صحة" أقوى، ووعدت بإنشاء وكالة لأبحاث الطب الحيوي وعقد قمة دولية. وفي أول خطاب سنوي لها حول حال الاتحاد الاوروبي، قالت فون دير لايين إن فيروس كورونا المستجد أكد على الحاجة لتعاون أوثق معتبرة أن "الناس في أوروبا لا زالوا يعانون".

كما حذرت أورسولا فون دير لايين أنقرة من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط. وأضافت مخاطبة البرلمان الأوروبي "تركيا جار مهم وستظل دائما كذلك. لكن رغم أننا قريبون على الخريطة، يبدو أن المسافة بيننا تتسع"

وقالت فون دير لايين في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل "نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها".

كما قالت إن أوروبا وضعت خطة واضحة المعالم لمحاربة العنصرية موضحة أن دول الاتحاد سوف " تعزّز قوانين المساواة ما بين الأعراق، من خلال استثمار ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواجهة التمييز العنصري في مجالات مثل التوظيف أو الإسكان أو الرعاية الصحية. سوف نصبح أكثر صرامة في إنفاذ التشريعات".

"مشاركة كل أوروبا" في مسألة الهجرة

كما دعت فون دير لايين "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" إلى "تكثيف جهودها" بشأن قضية الهجرة، مؤكدة أن أوروبا بأكملها "يجب أن تقوم بحصتها من العمل" و"تتحرك موحدة" لحل مشكلة لاجئي مخيم موريا اليوناني الذي دمره حريق.

وقالت فون دير لاين في خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي إن "صور مخيم موريا هو تذكير مؤلم بأن أوروبا يجب أن تتحرك موحدة". وأضافت "إذا كثفنا جهودنا (على المستوى الأوروبي)، فنتوقع من جميع الدول الأعضاء تكثيف جهودها أيضا". وشددت في خطابها عن حال الاتحاد الذي يتضمن برنامج عملها السنوي، على أن "الهجرة تمثل تحديا أوروبيا ويجب على أوروبا بأكملها أن تقوم بدورها".

واضافت "إن الاتحاد الأوروبي وضع لبنات أولى لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل مؤكدة أن دول الاتحاد ستتبنى نهجا أكثر إنسانية. مضيفة أن الدول التي تفي بواجباتها القانونية والأخلاقية أو المعرضة للخطر أكثر من غيرها ،سوف تحظى بتضامن الاتحاد الأوروبي بأكمله".

تحذير بشأن لقاحات كوفيد-19

وحذرت فون دير لايين من أن أي "موقف قومي بشأن اللقاحات يهدد ارواحا بشرية فيما التعاون حولها ينقذ ارواحا" بينما المنافسة في العالم على أشدها لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت أمام البرلمان الأوروبي "أمام الأزمة التي يشهدها العالم، يختار البعض الانطواء على الذات". واضافت أن "التوصل إلى لقاح لا يكفي. علينا العمل على حصول المواطنين الأوروبيين وفي كل أرجاء العالم عليه ولا يمكن لأحد منا أن يكون بأمان إذا لم يكن الجميع بأمان".

ودعت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة إلى "اتحاد صحي أوروبي" موحد للتصدي إلى جائحة فيروس كورونا المستجد عوضاً عن مواجهة كل دولة من دول الاتحاد لكوفيد-19 باستراتيجية منفصلة.

وقالت فون دير لاين :"يجب أن نتأكد من أن برنامجنا الجديد "الاتحاد الأوروبي للصحة" سيصمد أمام اختبار الزمن... سننشئ وكالة للبحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم على المستوى الأوروبي، كما هو الحال في الولايات المتحدة".

وأضافت: "يريد العالم الخروج من الهالة التي أحدثها كورونا، و من الوضع الهش الذي تسبب فيه، إلى جانب حالة عدم اليقين التي استوطنت. الناس مستعدون لتغيير الوضع القائم، وللمضي قدما. هذا الوقت المناسب لاوروبا لقيادة الطريق من أجل الوصول إلى عالم أكثر حيوية".

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أنه من "المستحيل" تعديل اتفاق بريكست بشكل أحادي

من جانب آخر، حذرت فون دير لاين من أن الاتفاق الذي يكرس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقع في كانون الثاني/يناير الماضي، لا يمكن تعديله من جانب واحد. وقالت فون دير لاين إنه "من المستحيل تعديله بشكل أحادي أو تجاهله أو التوقف عن تطبيق بنوده. إنها مسألة قانون وثقة وحسن نية".