شاهد: الكشف عن تمثال برونزي جديد لميلانيا ترامب في سلوفينيا

تم االثلاثاء الكشف عن تمثال يمثل السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب مصنوع من البرونز نصب في مسقط رأسها في سلوفينيا ليحل محل تمثال خشبي أضرمت فيه النيران في يوليو- تموز الماضي.

التمثال الجديد هو نسخة طبق الأصل من التمثال الأصلي الذي أحرق، حيث طلب من الفنان الأمريكي المقيم في برلين براد داوني أن يصنعه ووضعه بالقرب من مدينة سيفنيكا، مسقط رأس ميلانيا ترامب في وسط سلوفينيا.

والتمثال الأصلي، الذي نحته الفنان المحلي أليس زوبيفك أحرقه مجهولون في 4 يوليو- تموز 2020. وتم نحته في شجرة زيزفون ولون باللون الأزرق الفاتح ليشبه زي ميلانيا ترامب الذي إرتدته خلال حفل أداء اليمين لزوجها دونالد ترامب.

ولا يوجد تشابه بين التمثال المنحوت والسيدة الأمريكية الأولى.

وتجمعت مجموعة من السكان المحليين في الموقع لحضور عملية الكشف عن التمثال الجديد. وصعد أليس زوبيفك على الحامل الخشبي للتمثال للوقوف بجانب التمثال الذي كتب على لوحة أنه "مكرس للذكرى الأبدية لنصب ميلانيا الذي كان في هذا الموقع".

وولدت ميلانيا كنافس في مدينة نوفو ميستو المجاورة في العام 1970، ونشأت السيدة الأولى للولايات المتحدة في سيفنيكا بينما كانت سلوفينيا جزءًا من يوغوسلافيا سابقا التي كان الشيوعيون يحكمونها.

ويبلغ عدد سكان سلوفينيا مليوني نسمة، وهي دولة تقع في جبال الألب معروفة بأنها محبة للطبيعة وصديقة للبيئة.