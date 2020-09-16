شاهد: عملية نزع ألغام في العاصمة الليبية بمساعدة روبوت

تقوم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً بعملية نزع ألغام في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، في إطار حملة للتخلص من بقايا المتفجرات التي خلفها الصراع في البلاد.

تقود العملية إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، وتستخدم لإتمام العملية بأمان روبوتاً خاصاً لتفكيك القنابل.

وفقاً للعميد أحمد الهادي بعيو، رئيس فريق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بجهاز المباحث الجنائية فإن فريقه تعامل على مدى يومين مع ثلاثة ألغام مضادة للأفراد، قبل أن يعثر على المزيد منها.

وأضاف العميد بعيو أن الألغام التي يجري تفكيكها من طراز POM2 عالية الخطورة، التي يتوجب تفجيرها في مكانها، إلا أنها في بعض الأحيان تكون ملاصقة للمباني والطرق والمناطق المأهولة، لذا تتم محاولة سحبها إلى مناطق أخرى آمنة باستخدام روبوت، لتقليص الأضرار قدر الإمكان عند تفجيرها والتخلص منها.