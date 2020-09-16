شاهد: المكسيك تحتفل بعيد استقلالها بغياب كامل للجمهور

بمشاركة الرئيس وقرينته فقط لا غير، تحتفل المكسيك للمرة الأولى منذ 153 عاما بذكرى الاستقلال دون احتفالات كبرى والسبب فيروس كورونا الجديد والتزاما بالتدابير الوقائية التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الوباء القاتل.

وكان ميدان زوكالو في مكسيكو سيتي يوم الثلاثاء فارغا من الجماهير. وغابت الصرخات والهتافات التي كانت ترفع عادة في مثل هذا اليوم، واكتفى المنظمون بإنارة الشوارع بألوان العلم الثلاثة "الأخضر والأبيض والأحمر".