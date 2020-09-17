ملكة جمال عراقية تنشر صورة لها مع رئيس الموساد الإسرائيلي وتدعو العراق للتطبيع

بعد الجدل الكبير الذي أحدثته ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان، في العامي 2017 و2019 على خلفية دعمها لإسرائيل، والدعوة إلى تطبيع العلاقات، أعادت عيدان الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورة لها صورة رفقة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، على صفحتها على إنستغرام على هامش مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل في واشنطن.

وكتبت ملكة جمال العراق للعام 2017 تعليقاً على مجموعة من الصور رفقة مسؤولين إسرائيلين من بينهم مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة المعين حديثا جلعاد إردان "يوم تاريخي في البيت الأبيض، حيث توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل و الإمارات والبحرين".

واغتنمت عيدان الفرصة في منشورها للدفاع عن نفسها بقولها "المؤمنون بنظريات المؤامرة سيستخدمون هذه الصورة ليكرروا ادعاءهم بأنى عميلة للموساد، أتوق لذلك".

وفي العام 2017 طالب مغردون وناشطون بسحب الجنسية العراقية من عيدان التي تحمل كذلك الجنسية الأمريكية بعد ظهورها في صورة مع ملكة جمال إسرائيل خلال مسابقة ملكة جمال العالم التي جرت في لاس فيغاس.

كما ساهمت ملكة جمال العراق بشكل كبير في حملة دبلوماسية في الأمم المتحدة قادتها إسرائيل في العام 2019 لإدراج قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية على جدول أعمال المنظمات الدولية.