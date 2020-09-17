من هم رافضو ارتداء الكمامة؟

بشكل طبيعي قد يعتقد البعض أن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بـ COVID-19 في فرنسا من شأنه أن يقلق أي شخص تقريبًا، ويدفعه لاتباع التعليمات التي تقضي بارتداء الأقنعة والكمامات في الأماكن العامة والمغلقة، وأحياناً في الهواء الطلق.

إلا أن الصورة ليست كذلك تماماً، لا يزال هناك بين الفرنسيين من يرفض ارتداءها.

في 29 آب/ أغسطس خرج مئات الفرنسيين في مظاهرة في باريس ضد القواعد الجديدة المتعلقة بفرض الكمامات. هذا الأمر دفع بمؤسسة الأبحاث اليسارية الفرنسية Fondation Jean Jaurès لدراسة وتحديد الخصائص النموذجية للأشخاص الذين يرفضون ارتداء أقنعة الوجه، من خلال إجراء مقابلات مع أكثر من 1000 شخص من "مناهضي الأقنعة" عبر فيسبوك.

من هم رافضو ارتداء القناع؟ ماذا وجد المسح؟

من ضمن العينة التي تمت دراستها، وجد المسح أن 63% من رافضي الكمامات من النساء، كما وجد أن %50 من العينة من متوسطي الأعمار، 36٪ من العينة من الفئات الاجتماعية المهنية العليا، 94٪ من العينة يرفضون الحصول على لقاح، 57٪ من العينة داعمون لحركة "السترات الصفراء"، 51٪ يثقون في المعلومات المستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي، 29٪ ينتمون إلى اليمين، 2٪ يثقون بالرئيس إيمانويل ماكرون.

الأقنعة عديمة الفائدة .. إن لم تكن خطيرة

ينشط هؤلاء "المناهضون للقناع" في الغالب على وسائل التواصل الاجتماعي ، في عشرات مجموعات الفيسبوك التي تجمع الآلاف من الناس.

ييعتقدون أن الأقنعة نفسها غير فعالة ويمكن أن تمنعك من التنفس بشكل صحيح.

فلورنسا، 52 عاما، مخرجة مسرحية مناهضة للأقنعة تقول ليورونيوز: "لم تثبت أي دراسة موثوقة أن القناع مفيد".

ومن بين العديد من الموضوعات التي تتم مناقشتها داخل هذه المجموعات ، يحظى ارتداء القناع في المدرسة بشعبية كبيرة، تزعم فلورنسا أن "الأطفال يتعرضون للصدمات النفسية بصمت".

أما كارل، وهو صاحب مطعم يبلغ من العمر 51 عامًا، فيقول "إن الكمامات غير مجدية إطلاقاُ، نظرًا للطريقة التي يرتديها بها الناس"، وقال ليورونيوز: "إلى جانب ذلك ، فإن هذه القضية تقسم الناس بطريقة سخيفة"، وألقى باللوم على "نوع من الحماية الزائفة والسلطة الإلهية" للحكومة لإثارة "الخوف والكراهية".

يميل المستطلعة آراؤهم أيضًا إلى الاعتقاد بعدم وجود جائحة، ويعتبرون القناع أداة استعباد للسكان، تقول فلورنسا "لقد انتهى الوباء منذ شهور، نحن مدربون على الخضوع بشكل جماعي ".

عدم الثقة والتآمر

وتشير الدراسة إلى انعدام ثقة السكان في الحكومة والمؤسسات.

فبينما تشير الإحصائيات إلى ثقة 34٪ من السكان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، فإن 2٪ فقط من العينة يثقون به.

ويظهر الاستطلاع أن مؤسسات موثوق بها من قبل الشعب الفرنسي كالمستشفيات لا تتمتع بنفس السمعة لدى مناهضي الكمامات.

كما يبدو أيضًا أنهم أكثر عرضة لنظريات المؤامرة، على سبيل المثال، 90٪ من العينة يعتقدون أن وزير الصحة الفرنسي يتعاون مع شركات الصناعات الدوائية لإخفاء السمية الحقيقية للقاحات.

ومن اللافت أن مناهضي الكمامات يفضلون الإنترنت كوسيلة للحصول على المعلومات.

الخصائص الاجتماعية والسياسية

يبدو أن الفئات الاجتماعية المهنية العليا - العمال ذوو الياقات البيضاء والرمادية – لها حضور واسع في مجموعات مناهضة الكمامات، أما بالنسبة لموقفهم في الطيف السياسي، فيبدو أنهم يميلون قليلاً إلى اليمين.