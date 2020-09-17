الصين ترى في زيارة مسؤول أمريكي رفيع إلى تايوان تشجيعا "للقوى الانفصالية"

نددت الصين الخميس بزيارة مسؤول أمريكي رفيع إلى تايوان، معتبرة أنها ستشجّع "القوى الانفصالية" على الجزيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين للصحافيين إن "الصين تعارض بشدة" زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي كيث كراش إذ أنها "ستشجّع سلوك قوى استقلال تايوان الانفصالية المتغطرس".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إيفاد كراش إلى تايبيه لحضور مراسم تأبين الرئيس الأسبق لي تينغ هوي السبت.

لكن زيارته إلى الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، تأتي في ظل خلافات بين القوتين الكبريين بشأن التجارة والهيمنة التكنولوجية والأمن وحقوق الإنسان.

وأشار وانغ إلى أن زيارة كراش "تنتهك بشكل جدي مبدأ الصين الواحدة... وتضر بالعلاقات الأميركية الصينية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وحذّر من أن بكين "سترد بما تقتضيه الضرورة" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والشهر الماضي، زار وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار الجزيرة في مسعى لتسليط الضوء على جهود تايوان التي لاقت إشادات واسعة لاحتواء كوفيد-19.