بالتعاون مع ألمانيا.. مصر تعلن تصنيع فرقاطة ميكو A200 محلياً العام القادم

أعلنت شركة ترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة المصرية عن التعاقد رسمياً لبدء بناء أول فرقاطة من فئة MEKO A200EN محلياً العام القادم.

وأشارت الشركة على موقعها إلى أن البحرية المصرية تعاقدت مع شركة TKMS الألمانية لمنحها حق بناء الفرقاطة في منشأة الشركة في بالإسكندرية.

وينص العقد على أن يبدأ البناء العام المقبل بطريقة بناء تناسب المنشأة وتتوافق مع معايير وإجماع TKMS.

الفرقاطة سيبلغ وزنها 3400 طن، وطولها 118 مترا، وعرضها 14.8 متر، في حين ستبلغ سرعتها القصوى 32 عقدة (59 كم/ الساعة).