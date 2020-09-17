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مصر

بالتعاون مع ألمانيا.. مصر تعلن تصنيع فرقاطة ميكو A200 محلياً العام القادم

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بقلم:  يورونيوز
فرقاطة من طراز ميكو إي 200
فرقاطة من طراز ميكو إي 200   -   حقوق النشر  Public Domain
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أعلنت شركة ترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة المصرية عن التعاقد رسمياً لبدء بناء أول فرقاطة من فئة MEKO A200EN محلياً العام القادم.

وأشارت الشركة على موقعها إلى أن البحرية المصرية تعاقدت مع شركة TKMS الألمانية لمنحها حق بناء الفرقاطة في منشأة الشركة في بالإسكندرية.

وينص العقد على أن يبدأ البناء العام المقبل بطريقة بناء تناسب المنشأة وتتوافق مع معايير وإجماع TKMS.

الفرقاطة سيبلغ وزنها 3400 طن، وطولها 118 مترا، وعرضها 14.8 متر، في حين ستبلغ سرعتها القصوى 32 عقدة (59 كم/ الساعة).