تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى اغتيال ثمانية بينهم ستة فرنسيين في النيجر

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الخميس قتل ثمانية أشخاص في النيجر في التاسع من آب/اغسطس، هم ستة فرنسيين يعملون في المجال الإنساني ونيجريان، وفق ما ذكرت منشورة "النبأ" التابعة له.

وتحدثت "النبأ" التي تؤكد عدة مصادر تبعيتها للتنظيم بما في ذلك موقع سايت الأميركي المتخصص بمتابعة الجماعات الجهادية، عن "هجوم خاطف" في منطقة كوريه أدى إلى مقتل ستة "صليبيين" فرنسيين و"مرتدين" نيجريين.

وقتل الفرنسيون وهم رجلان وأربع نساء، وسائقهم والدليل المحلي على يد مسلحين كانوا على دراجة نارية في 9 آب/ أغسطس بينما كانوا يزورون محمية زرافات في كوريه الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب-شرق العاصمة نيامي.

وبعد الهجوم، أغلقت الحكومة النيجرية المحمية بينما أدرجت فرنسا المكان في "الخانة الحمراء"، وذلك على غرار بقية البلاد باستثناء العاصمة.