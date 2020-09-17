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صربيا

زملاء نافالني: تم العثور على آثار لنوفيتشوك على زجاجة ماء في غرفته بالفندق

محادثة
بقلم:  يورونيوز
صور من غرفة فندق نافالني نشرت على حسابه على إنستغرام
صور من غرفة فندق نافالني نشرت على حسابه على إنستغرام   -   حقوق النشر  Instagram/@navalny
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قال زملاء زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، الخميس، إنهم عثروا على زجاجة ماء فيها أثر لغاز الأعصاب نوفيتشوك كانت في غرفته الفندقية عند تسممه.

ومرض نافالني خلال رحلة من سيبيريا إلى موسكو في 20 آب/ أغسطس، وتم نقله إثر ذلك جواً إلى ألمانيا، حيث بقي في غيبوبة مستحثة لأكثر من أسبوعين.

ونشر يوم الثلاثاء صورة لنفسه من سريره في المستشفى في برلين.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على صفحة نافالني على إنستغرام الخميس، المعارض وفريقه وهم يعملون في غرفته بالفندق في تومسك قبل أن يغادر المدينة وينهار على متن رحلة العودة إلى موسكو.

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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества.  Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа.  Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.  Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео.  Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

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وقال أفراد الفريق إنهم عادوا إلى الغرفة بعد ساعة من علمهم بمرض نافالني لجمع الزجاجات والأغراض الأخرى بهدف إجراء مزيد من الفحوص، وأضافوا: "بعد أسبوعين، عثر مختبر ألماني على أثر لنوفيتشوك على زجاجة من غرفة الفندق في تومسك. لاحقاً أثبتت ثلاثة معامل قامت بفحص عينات أخرى أن أليكسي تسمم بنوفيتشوك. ونفهم الآن أن ذلك تم قبل أن يغادر غرفته إلى المطار ".

وأكد مختبر عسكري ألماني أن نافالني قد تسمم بنوفيتشوك، وهو الغاز نفسه الذي يعود للحقبة السوفياتية والذي قالت بريطانيا إنه استخدم ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري عام 2018.

وفقاً لما أعلنته الحكومة الألمانية يوم الاثنين، فإن اختبارات مستقلة أجرتها معامل في فرنسا والسويد دعمت نتائج المختبر الألماني.

كما قالت ألمانيا أيضاً، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي تتخذ أيضًا خطوات لفحص عينات في مختبراتها.

وعبر الكرملين عن غضبه الشديد من مكالمات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وزعماء آخرين التي تطلب إجابات عن أسئلة حول القضية، نافياً أي تورط رسمي.