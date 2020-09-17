رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى إخصاء المغتصبين ومتحرشي الأطفال

دعا عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني إلى إخصاء المغتصبين ومتحرشي الأطفال بعد أن حظي موضوع الاغتصاب باهتمام كبير في باكستان.

وقال خان في مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن المغتصب يجب أن يُشنق علناً. يجب أن يُشنق المغتصبون والمتحرشون بالأطفال علناً. أنت لا تعرف الإحصائيات الحقيقية أيضًا، لأنه لا يتم الإبلاغ عنها. النساء لا يبلغون عنها بسبب الخوف أو الخجل".

وأضاف: "إن الشنق العلني لن يكون مقبولاً دولياً وقد يؤثرعلى العلاقات التجارية لباكستان مع الاتحاد الأوروبي. واقترح بدلاً من ذلك أن يخضع المغتصبون والمتحرشون بالأطفال للإخصاء أو إجراء عملية جراحية حتى لا يتمكنوا من فعل أي شيء في المستقبل".

تأتي هذه المقابلة بعد أن تعرضت امرأة باكستانية للاغتصاب الجماعي من قبل رجلين يوم الخميس الماضي في محافطة لاهور، بعد نفاد الوقود من سيارتها وتعطلها.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن المسؤولين على جميع مستويات الحكومة الوطنية الباكستانية قد فشلوا في معالجة قضايا الاغتصاب بطريقة شاملة.