إدانة رجل من تكساس بالسجن لمطاردته نجمة البوب تايلور سويفت

دان قاضٍ فيدرالي رجل في أوستن بولاية تكساس الأمريكية بالسجن 30 شهرًا بعد أن أقر بذنبه في مطاردة وإرسال رسائل تهديد ورسائل بريد إلكتروني إلى شركة التسجيلات السابقة لنجمة البوب تايلور سويفت.

ووفقًا للسجلات المودعة لدى المحكمة الفيدرالية قد تم الحكم على إريك سواربريك خلال جلسة استماع الأربعاء في ناشفيل. وشملت العقوبات كذلك ثلاث سنوات من الإفراج تحت المراقبة في إطار اتفاق مبرم ما بين المدعين والمتهم إريك سواربريك في العام 2019.

وورد في نص الدعوى أن إريك سواربريك أرسل أكثر من 40 خطابًا ورسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة بيغ ماشين لابل Big Machine Label Group في العام 2018 تحمل عدة تهديدات. كما طلب من الرئيس التنفيذي تقديمه إلى تاليلور سويفت. ومع مرور الوقت أصبحت رسائل سواربريك أكثر عنفًا وتهديدًا. وفي ثلاث مناسبات، سافر إريك سواربريك إلى ناشفيل لتسليم الرسائل إلى الشركة شخصيًا.