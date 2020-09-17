شاهد: بعض من أغرب الأرقام القياسية التي دخلت موسوعة غينيس عام 2021

من أقصر سائق حافلة في العالم، إلى الفئران التي تجيد ممارسة الحيل، يعرض كتاب غينيس للأرقام القياسية إنجازات غريبة ورائعة مرة أخرى.

من بين محطمي الأرقام القياسية لوك روبرتس من واتفورد في إنجلترا، حيث حطمت فئرانه الأليفة، التي يلقبها باسم "الأولاد"، رقماً قياسياً من حيث عدد المصافحات في دقيقة واحدة.

فرانك فايق هاشم، الذي ينحدر أيضًا من المملكة المتحدة، حطم الرقم القياسي لكونه أقصر سائق حافلة. يبلغ طوله 136.2 سم ويقود حافلة غير معدلة تمامًا، حيث يكتفي سوى بضبط المقعد وعجلة القيادة.

في مكان آخر، حجز غاري دوشل من الولايات المتحدة الأمريكية صفحة في كتاب الأرقام القياسية بفضل أطول سلسلة لورق تغليف العلكة تمتد إلى 2555،68 مترا.

كما حطم النيجيري إشي تشينسو، البالغ من العمر 11 عامًا، الرقم القياسي لأداء أكبر عدد قذف للكرة من دون وقوعها مع الاحتفاظ بكرة ثانية بطريقة متوازنة فوق رأسه. وبإمكان إشي تشينسو القيام بـ 111 رمية للكرة.

وحققت سارة لويس جان من كندا أكبر عدد من التمارين الرياضية البدنية بمقدار 385 في دقيقة واحدة .

أخيرًا، تمكنت الأسترالية إيفا كلارك من تحطيم أربعة أرقام قياسية، معظمها في تمارين لكمال الأجسام في 24 ساعة لدى السيدات تراوحت ما بين 5555 عملية سحب في 24 ساعة و3737 تمرين ضغط مفصلي في 24 ساعة و9241 تمرين بيربي في 24 ساعة.

كتاب غينيس للأرقام القياسية للعام 2021 سيصدر في 17 سبتمبر- أيلول الجاري.