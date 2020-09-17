شاهد: سحرة الشامان يتنبأون بفوز بايدن على ترامب في الانتخابات الأمريكية

اجتمعت مجموعة من السحرة والمشعوذين في وسط ليما عاصمة بيرو الأربعاء لعقد جلسة سحر للتنبؤ بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين دونالد ترامب وجو بايدن.

وتظهر مقاطع الفيديو لقطات للسحرة وهم يأدون حركات راقصة، مصحوبة بإيقاعات الطبول والدخان وبمشاركة أفعى ضمن طقوسهم خلال عملية الاستطلاع تلك.

توقع بعض السحرة هزيمة دونالد ترامب فيما تنبأ آخرون إعادة انتخابه ولكن في النهاية، وافقت الأغلبية على أن بايدن سيصبح. الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية.