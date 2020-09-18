مناورات عسكرية صينية ردا على زيارة مسؤول أمريكي لتايوان

أعلنت الصين الجمعة أنها باشرت مناورات عسكرية قرب تايوان ردا على زيارة وزير أمريكي للجزيرة التي تعتبرها بكين إقليما صينيا. وبلغ التوتر الصيني-الأمريكي أوجه في الأشهر الأخيرة بسبب جملة من المسائل من هونغ كونغ إلى التجارة مرورا بكوفيد-19 والأويغور وتطبيق "تيك توك".

ويحكم الصين وجزيرة تايوان نظامان مختلفان منذ أكثر من 70 عاما. إلا أن بكين لا تزال تعتبر الجزيرة جزءا من الصين. وتعارض بالتالي زيارات مسؤولين أجانب لتايبيه إذ ترى أنها تضفي شرعية على السلطات التايوانية.

ووصل كيث كراش مساعد وزير الخارجية الأمريكي للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة الخميس إلى تايوان حيث يشارك السبت في تكريم للرئيس التايواني الراحل لي تينغ-هوي.

وقال رين غوكيانغ الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية "باشر الجيش الجمعة مناورات عسكرية قتالية قرب مضيق تايوان". وأوضح أنها "مناورات مشروعة وضرورية لضمان سيادة الصين ووحدة أراضيها واتخذت ردا على الوضع الحالي في مضيق تايوان".

وغالبا ما يجري الجيش الصيني مناورات عسكرية. لكنه يشدد عادة على انه لا يستهدف بلدا أو منطقة. ويشكل تحديد هدف هذه المرة تشديدا في اللهجة.

وحذر الناطق "من يلعب بالنار سيحرق نفسه فقط" منددا بتصميم الولايات المتحدة على "لعب ورقة تايوان لاحتواء الصين" وإرادة السلطات التايوانية "على الاعتماد على مساعدة أجانب". وأكد "لن نسمح بأي تدخل أجنبي".

وكانت الولايات المتحدة أوفدت إلى تايوان وزير الصحة أليكس عازار في آب/اغسطس. وترأس وفدا هو الأعلى مستوى منذ العام 1979 عندما قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان للاعتراف بجمهورية الصين الشعبية في بكين.

وتقيم رئيسة تايوان تساي إنغ-وين التي تنتمي إلى حزب سياسي يناضل من أجل استقلال تايوان، مساء الجمعة مأدبة عشاء على شرف كيث كراش.