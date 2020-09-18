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الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تحظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين اعتبارا من الأحد

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
حظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتباراً من الأحد
حظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتباراً من الأحد   -   حقوق النشر  Anjum Naveed/ AP
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أعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد بسبب مخاطر تتعلق بـ"الأمن القومي".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية في استخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها"، منفذة بذلك تهديدات الرئيس دونالد ترامب وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.