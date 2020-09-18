شاهد: اليهود المتشددون يقيمون الصلوات في حائط البراق وسط مخاوف تفشي كورنا

توجه الأربعاء المؤمنون اليهود المتشددون قبل حلول العام اليهودي الجديد إلى حائط البراق "المبكى"، أقدس موقع يمكن لليهود الصلاة فيه في المدينة القديمة بالقدس لأداء الصلاة وسط المخاوف والإجراءات المشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. ويلقي مرض كوفيد-19 المستعر بظلاله على إحياء اليهود لرأس السنة العبرية الجديدة في 29 سبتمبر- أيلول الجاري.

وتشهد إسرائيل حالة من الإستنفار جراء الفيروةس التاجي بعد توصية مسؤولي الصحة بإغلاق جميع أنحاء البلاد، حيث منعت التجمعات العائلية التقليدية وأعيد فرض الإغلاق لمدة 15 يوما. وستقتصر صلاة الكنيس على المجموعات الصغيرة.

وأحصت إسرائيل 166798 إصابة بالفيروس و1147 وفاة.